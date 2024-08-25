Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

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İHA

Malazgirt...

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaşın adı...

Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde ilk adımın atıldığı günün 953. yıl dönümü.

ZAFER COŞKUSU YAŞANIYOR

Bu kapsamda Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis’teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.

SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

BAHÇELİ DE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

TEMASLARINI SÜRDÜRECEK

Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.

Geceyi ilçede geçirecek olan Erdoğan ilçedeki temaslarına devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)