Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlayacağız

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Esad'ın da Rusya'ya sığınması sonrası girilen yeni dönemde Ahmed Eş-Şara, 30 Ocak 2025 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edildi.

İlk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiren Şara'nın ilk durağı Suudi Arabistan olmuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad'dan ayrılan Şara'nın ikinci durağı ise Türkiye oldu.

BAŞKENT'TE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, bölgesel diplomasi turunun ikinci ayağı kapsamında bugün, Ankara'ya geldi.

Şara'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Şara, Başkent'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Ayrıca görüşme Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Şera, ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarında terör örgütleriyle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG, PKK ve DEAŞ'ın Suriye'den temizleneceğinin altını çizdi.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEDE SURİYE'YE GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ "

Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütala ettik. DEAŞ olsun PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor.

"TERÖRÜN OLMADIĞI BİR HUZUR VE GÜVEN İKLİMİNİ ORTAK COĞRAFYAMIZDA HAKİM KILACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında da gerekli desteği sağlamaya hazırız.

"SURİYE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU SOMUT ADIMLARLA ORTAYA KOYDUK"

Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat kardeşlerimiz ziyaret etti.

"SURİYE HALKI HER TÜRLÜ İNSANLIK DIŞI KATLİAMA MARUZ KALDI"

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şahra'yı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine bir kere de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü, kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. Bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.

"ZAFER SURİYE HALKININ OLDU"

Sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir.

"HEMEN HER KONUDA TAM BİR FİKİR BİRLİĞİNDE OLDUĞUMUZU MEMNUNİYETLE GÖRDÜK"

Malum, yeni hükümetin Dışişleri Bakanını da 15 Ocak'ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmede samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.



Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük.



