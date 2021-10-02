Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun yüzüne bakmadı

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasında soğuk rüzgarlar esti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk için Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazı için alana geldi ve Asiltürk ailesi ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

O ANIN KARELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nun yanına gelirken AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi.

Davutoğlu'nun yüzüne bile bakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı için saf tuttu.

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Oğuzhan Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi.