Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yazarın kabrini mezarını ziyaret etti.

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

59 yaşındaki Kekeç'in vefatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da derinden üzmüştü.

KABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti ViDEO