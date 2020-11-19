Dolar
7.6959
-0.2604%
Euro
9.1089
-0.4513%
Altın
1858.55
-0.6287%
Borsa
1282.3
-0.9592%
G. Altın
459.853
-0.9215%
Bitcoin
135339.6
-0.9544%
EXEN Coin
12.34
-0.40%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yazarın kabrini mezarını ziyaret etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.11.2020 - 12:44
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 13:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti

    Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

    59 yaşındaki Kekeç'in vefatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da derinden üzmüştü.

    KABİR ZİYARETİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç in kabrini ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç in kabrini ziyaret etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç in kabrini ziyaret etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç in kabrini ziyaret etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir