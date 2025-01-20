Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Uğurlu Dede'yle görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği sürüyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme daha gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEVİ DEDESİ UĞURLU'YU AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bu ziyaret toplumsal dayanışma ve kültürel diyalog açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜNDE EN ÖN SAFTAYDI

Öte yandan Alevi Dedesi Uğurlu, geçtiğimiz haftalarda Erzincan’da düzenlenen Gazze’ye destek yürüyüşüne destek vermesiyle biliniyordu.

Uğurlu, Gazze'ye yönelik destek mesajları vermişti.

Son olarak Uğurlu, Erzincan’da Merkeze Bağlı Beşsaray köyünde ikamet eden ve şehirde geniş bir saygı gören kanaat önderi olarak biliniyor.

Hıdır Abdal Sultan Ocağı dedelerinden olan Uğurlu, birleştirici bir isim olmasıyla biliniyor.