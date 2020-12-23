Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararının siyasi olduğunu belirterek ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde kararını sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"AİHM BİZİM YERİMİZE KARAR VEREMEZ"

"AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinmek istiyorum. AİHM bizim mahkemelerimizin yerine karar veremez. Bizim mahkemelerimizce değerlendirilir.





"TÜM YOLLAR TÜKETİLMEDEN AİHM BU KARARI ALDI"

Biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Şimdi görüyoruz ki burada tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı alma yoluna tevessül etmiştir.

"BÖYLE BİR TERÖRİSTİ SAVUNDUĞUNUZU BİLİN"

Bunun da gerekçesini biliyoruz. Selahattin Demirtaş hakkındaki hüküm, İspanya'daki Batasuna Parti ile gerekçelerle çelişmektedir. AİHM böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bu şahıs siyasi söylemleriyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur.





"EYY AİHM ANLAMASAN DA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları hakkında takınacağı tavır da şimdiden görülmeye başlandı.

"FETÖ İLE AYNI YAKLAŞIMI GÖSTERMEMELERİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standart ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmeyeceğimizin bilinmesini isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM'in kararı siyasidir İZLE



