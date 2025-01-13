Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

"YIL BOYUNCA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

AİLE BAKANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK OLAN İKİ KURUM: AİLE ENSTİTÜSÜ VE NÜFUS POLİTİKALARI

25 Aralık’ta Aile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek iki önemli kurumu, “Aile Enstitüsü” ve “Nüfus Politikaları Kurulu”nu ihdas ettik. Kurul, hiç vakit kaybetmeden faaliyetlerine başladı; ilk toplantısını da 9 Ocak Perşembe günü geniş bir katılımla Külliyemizde gerçekleştirdi.



Bu yeni kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Enstitümüz ise milletimizin geleceği açısından bir “beka meselesi” olarak gördüğümüz aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek.



Değerlerimizin ve nesillerimizin devamı için kritik bir sorumluluğu yüklenen her iki yeni oluşuma da çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum.