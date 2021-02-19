Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk aile yapısına medya araçları ile operasyon çekildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Burada kadınlara seslenen Erdoğan, Türk aile yapısına yönelik medya araçları ile operasyonlar yürütüldüğünü söyledi.

"AİLEMİZE YÖNELİK OPERASYONLAR ÇEKİLİYOR"

Erdoğan, "Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp kutlu vazifesinden uzaklaştırılmasıyla olmuştur. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonu ile filmi ile müziği, dizisi ile ve interneti ile daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın iş hayatının yarı sıra aile içi görevini de yürütebileceğine inanıyoruz. Ama bazıları bunların birbirinin alternatifi gibi biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi gösterme gayretindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize yönelik operasyonlar çekiliyor VİDEO