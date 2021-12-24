- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrinde dua etti.
- AA
- 24.12.2021 - 14:17
- Güncelleme : 24.12.2021 - 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.
Babası Ahmet Erdoğan ise 1988 yılında vefat etmişti.
ANNE VE BABASININ KABRİNE ZİYARET
Sık sık ailesinin kabir ziyaretine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri başında dualar okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti