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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrinde dua etti.
    • AA
    • 24.12.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 14:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.

    Babası Ahmet Erdoğan ise 1988 yılında vefat etmişti.

    ANNE VE BABASININ KABRİNE ZİYARET

    Sık sık ailesinin kabir ziyaretine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

    Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri başında dualar okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti #2

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