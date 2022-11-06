Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.103
0.16%
BTXN Coin
10.46
-1.13%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Anayasa değişikliğiyle birlikte aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne set çekmiş olacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kamuoyunda başörtüsüne yasal ve Anayasal güvence tartışmaları devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasal değişiklik için düğmeye bastı.

    AK Parti, bu kapsamda çalışmalarını tamamlayarak değişiklik teklif metnini partiler ile paylaştı.

    CHP'nin yeniden gündeme taşıdığı başörtüsü konusu, Gaziantep’te gerçekleştirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

    "Aileyi ayakta tutacak poltikaları takip etmeye devam edeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz." dedi.

    "Aileye tehditlere set çekeceğiz"

    Başörtüsüyle ilgili anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #1

    "Gelin bu işi anayasada çözelim"

    Anayasa çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin bu işi anayasada çözelim. Sadece başörtüsü değil aile de anayasal zemine otursun." diyerek anayasa değişikliği çağrısı yaptı.

    "Muhalefet endişe etmiş"

    Muhalefetin tutumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Muhalefet herhalde bundan endişe etmiş. Burada endişe edilecek bir şey yok. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur, düzenlemeyle amaç bu. Anayasa değişikliğiyle aile güvence altına alınacak." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz #7


    TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
    Gündem

    TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı
    Sağlık

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı

    Görüş Bildir