Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Anayasa değişikliğiyle birlikte aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne set çekmiş olacağız" dedi.

Kamuoyunda başörtüsüne yasal ve Anayasal güvence tartışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasal değişiklik için düğmeye bastı.

AK Parti, bu kapsamda çalışmalarını tamamlayarak değişiklik teklif metnini partiler ile paylaştı.

CHP'nin yeniden gündeme taşıdığı başörtüsü konusu, Gaziantep’te gerçekleştirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

"Aileyi ayakta tutacak poltikaları takip etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz." dedi.

"Aileye tehditlere set çekeceğiz"

Başörtüsüyle ilgili anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere set çekeceğiz ViDEO

"Gelin bu işi anayasada çözelim"

Anayasa çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin bu işi anayasada çözelim. Sadece başörtüsü değil aile de anayasal zemine otursun." diyerek anayasa değişikliği çağrısı yaptı.

"Muhalefet endişe etmiş"

Muhalefetin tutumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Muhalefet herhalde bundan endişe etmiş. Burada endişe edilecek bir şey yok. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur, düzenlemeyle amaç bu. Anayasa değişikliğiyle aile güvence altına alınacak." ifadelerini kullandı.