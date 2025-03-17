Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi gezdi: Kitapları tek tek inceledi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK üyeleriyle bir araya geldi.

AK KÜTÜPHANE'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik toplantı öncesi ise parti merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki AK Kütüphane'yi ziyaret etti.

KİTAPLARI İNCELEDİ

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanedeki kitapları inceledi.

PARTİ TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Erdoğan burada, parti tarihine dair arşiv materyaller hakkında da bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a parti genel başkan yardımcılar ve milletvekilleri de eşlik etti.