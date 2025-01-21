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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan söze, Bolu'da yaşanan yangın faciasıyla başladı.

KONUŞMASINI KISA TUTTU

"Yürek yangımız çok büyük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını oldukça kısa tuttu ve şöyle dedi:

"6 CUMHURİYET SAVCIMIZ VE BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Maalesef, bu sabah Bolu Kartalkaya’dan çok üzüntü verici bir haber aldık.



Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.



Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu’ya gönderdik.



Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.



Bu kapsamsa 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

"SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK"

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır.



Hepimizi hüzne boğan bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor; Bolu’ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim. Ama acımız büyük, yürek yangımız çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ATMAZSAK, KENDİMİZİ KANDIRMIŞ OLURUZ"

Biliyorsunuz; AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde, bu milletin asırlara sâri medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir.



Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz.



Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz.

"KONGRELERİ BAYRAK YARIŞINDA BİR NÖBET DEĞİŞİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Mademki kongrelerimizi; bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Sizlerden şu hakikati daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var.

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız; ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek,

yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum.



İl Kongremizin Ankara’ya, Türkiye’ye, aziz milletimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızdan dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.



Bayrağı devralan kardeşlerimize Yüce Mevla’dan başarılar diliyor; nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin; milletimize, mağdur ve mazlum kardeşlerimize hizmetten geri koymasın diyoruz.