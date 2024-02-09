Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya ilçe başkan adaylarını açıkladı
ensonhaber.com

Türkiye seçim için gün sayıyor.

Bu kapsamda partiler, adaylarını tek tek açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Adaylar açıklandı

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti, 5 ilçede Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'yi destekleyecek.

İşte açıklanan adaylar...

Akseki / İbrahim Özkan

Aksu / Durmuş Kaan Şahin

Alanya / Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı)

Demre / İbrahim Oğuz (Cumhur İttifakı)

Döşemealtı / Bekir Kıvrım

Elmalı / Durmuş Ali Gökçe

Finike / Cenk Şimşek (Cumhur İttifakı)

Gazipaşa / Mustafa Aksoy (Cumhur İttifakı)

Gündoğmuş / Ali Gülen

İbradı / Hatice Sekmen

Kaş / Mutlu Ulutaş

Kemer / Rahman Şeker

Kepez / Rıza Sümer

Korkuteli / Sadık Önal (Cumhur İttifakı)

Konyaaltı / Durali Kolpak

Kumluca / Hüseyin Orhantekin

Manavgat / Süleyman Okudan

Muratpaşa / Özdemir Manavoğlu

Serik / Veli Vural