Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya ilçe başkan adaylarını açıkladı

Türkiye seçim için gün sayıyor.
Bu kapsamda partiler, adaylarını tek tek açıklamaya devam ediyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Adaylar açıklandı
Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti, 5 ilçede Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'yi destekleyecek.
İşte açıklanan adaylar...
Akseki / İbrahim Özkan
Aksu / Durmuş Kaan Şahin
Alanya / Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı)
Demre / İbrahim Oğuz (Cumhur İttifakı)
Döşemealtı / Bekir Kıvrım
Elmalı / Durmuş Ali Gökçe
Finike / Cenk Şimşek (Cumhur İttifakı)
Gazipaşa / Mustafa Aksoy (Cumhur İttifakı)
Gündoğmuş / Ali Gülen
İbradı / Hatice Sekmen
Kaş / Mutlu Ulutaş
Kemer / Rahman Şeker
Kepez / Rıza Sümer
Korkuteli / Sadık Önal (Cumhur İttifakı)
Konyaaltı / Durali Kolpak
Kumluca / Hüseyin Orhantekin
Manavgat / Süleyman Okudan
Muratpaşa / Özdemir Manavoğlu
Serik / Veli Vural
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