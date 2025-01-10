Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da konuştu.

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada terör örgütlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attıklarını belirterek, "Teröristler yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayıp hiçbir netice elde edemeyecek. El atına binen tez iner." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNUN AÇILIŞINI YAPTIK"

Sevgili Aydınlı kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demokrasi kahramanı Menderes'in Aydın'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Efeler diyarının gönlü aydın insanlarını bir kez daha yürekten selamlıyorum.



Kardeşliğimiz, dayanışmamız inşallah daim olsun. 163 km'lik uzunluğu ile Aydın Denizli otoyolunun açılışını yaptık. 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 gelişli ana yol, 2 gidiş 2 gelişli bağlantı yolu ile bu yatırım tüm Ege'ye önemli katkılar sunacak. 1,5-2 saatlik yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.



Bu önemli yatırımın Aydın ve Denizli başta olmak üzere Ege bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aydın il kongremizin de hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

"AYDIN'DAN MANDACI ÇIKMAZ, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİYEN YİĞİTLER ÇIKAR"

Teşkilatımıza bir şekilde emek veren, ama artık aramızda bulunamayan kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Dün vefat eden AK Partimizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu Eski Başkanı, Değerli Milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim merhametiyle muamele etsin.



Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, devralan kardeşlerimize Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır. Aydından Allah'ın izniyle Efe çıkar. Zeybek çıkar. Vatanı ve namusu uğruna can veren civan mertler çıkar. Aydından darbeci çıkmaz. Şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar.



Aydın'dan mandacı çıkmaz, ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar. Bu vesileyle ilk fetihten istiklal harbimize, istiklal harbimizden terörle mücadeleye, vatanımız için, bayrağımız için, istiklalimiz için şehit düşen Aydınlı kahramanları rahmetle, minnetle iade ediyorum. Mekanları cennet olsun diyorum.

"ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak, bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, milletçe onurumuzla, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu vatanın, bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız değil mi? Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, işte bu yüksek şuurla, tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan, Türkiye'yi yüceltmek, Türkiye'nin itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör müsibetinden ülkemizi ve milletimizi biz illa kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatımızla Kandil ile ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik.

"ŞAM'IN ÖZGÜRLEŞMESİYLE BİRKLİKTE BÖLÜCÜ TERÖRİSTLER İYİCE KAFANA SIKIŞMIŞTIR"

Çelik Kube, İnşallah geliyor. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kafana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça aziz sona biraz daha yaklaşacaklar. Sağdaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner.

YA SİLAH BIRAKACAKLAR, YA DA TASFİYE OLACAKLAR

Önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tevbe edip silah bırakacaklar, ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi, gerekse iç siyasetimize atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

"AZİZ MİLLETMİZİN BASİRETİNE GÜVENİYORUZ"

Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Biz de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin irfanına, basiretine ve sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru ve esenliği olacaktır. Önce millet, önce memleket. Bizim şiarımız, siyasette varoluş amacımız sadece budur. İnşallah bu çizgimizden asla ve asla sapmayacağız.

"KOLTUKLARDA OTURANLAR DIŞINDA CHP'DE DĞEİŞEN BİR ŞEY YOK"