Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Kongresi'nde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de önemli açıklamalar...

"EFELER DİYARI DENİZLİ, ZEYBEKLER DİYARI DENİZLİ"

Efeler diyarı Denizli, zeybekler diyarı, yiğitler diyarı, kahramanlar diyarı Denizli’yi bugün bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün ebediyete irtihal eden partimizin Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevini ifa etmiş Anayasa ve Devlet Adalet Komisyonları Eski Başkanı kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ahmet İyimaya’yı rahmetle yad ediyorum.



Merhum Ahmet İyimaya engin hukuk bilgisinin yanı sıra nezaketi ile temayüz etmiş, samimiyeti ve vakur kişiliğiyle milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim ve kitap aşığı gerçek anlamda bir gönül insanıydı. Rabbim mekânını cennet eylesin diyorum. AK Parti teşkilatımızla birlikte ailesine, dostlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"PARTİSİNE SAHİP ÇIKAN DENİZLİLİ KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Tarihi ve tabii güzellikleriyle şiirlere, türkülere, şarkılara ilham veren Denizli’yi şairin şu mısralarıyla yürekten selamlıyorum; Yaylasında yörüklerin yaylanır. İner gelir ovasında eğlenir. Türküsün, şiirsin, aşksın Denizli. Sözün en güzeli sana söylenir. Kayalarda olur şahin yuvası, canlara can verir suyu havası. Ölür yine sevdiğinden vazgeçmez, ömür değen Denizli'nin sevdası.



Sevdası ömür süren Denizli'de bizi tekrar buluşturan işte bu kardeşlik atmosferinde gönüllerimizi kucaklaştıran Rabb'ime hamdolsun. Coşkuyla, heyecanla, aşkla partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"DENİZLİ'DE AK PARTİMİZİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Denizli teşkilatımıza hizmet eden ama artık aramızda bulunmayan, dar-ı bekaya irtihal etmiş yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyor, nöbeti devralan yol arkadaşlarıma da Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.



İnancım ve duam odur ki bu kongre sonrasında AK Parti Denizli’de daha da güçlenecek, adalete, kalkınmaya daha çok hizmet edecek, kardeşliğe daha çok katkı sunacaktır. El ele, gönül gönüle vererek, İnşallah Denizli’de AK Partimizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız.



Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. Bu vesileyle ülkeye ve millete hizmet davamıza emek veren, katkı veren, destek veren aktif olarak görev almasa dahi hayır duasını bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum.

"TÜRKİYE'YE HİZMET ETME TUTKUMUZ ESKİLMEDİ"

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, AK Parti olarak Aşık Veysel’in şu veciz ifadesinde anlamını bulan o ruh var ya, işte bundan 24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gayemiz de Yunus Emre’den ilhamla “Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik” diyerek yola revan olduk.



14 Ağustos 2001’den beri yılmadan ve yorulmadan bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi milletimiz belirlemişti. O günden bugüne milletin çizdiği rotadan asla sapmadık. Türkiye’ye hizmet etme tutkumuz hiçbir zaman eskimedi ve eksilmedi.

"22 YILDA MUAZZAM BİR BAŞARI"

Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

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