Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de önemli açıklamalar...

"EFELER DİYARI DENİZLİ, ZEYBEKLER DİYARI DENİZLİ"

"PARTİSİNE SAHİP ÇIKAN DENİZLİLİ KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"DENİZLİ'DE AK PARTİMİZİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

"TÜRKİYE'YE HİZMET ETME TUTKUMUZ ESKİLMEDİ"

"22 YILDA MUAZZAM BİR BAŞARI"

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz.



Merkez Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık , Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı . Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz.



Bu başarıdan sevinmek için Cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.