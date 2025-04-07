Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Türkiye'yi ziyaret edecek

İHA

Suriye ve Türkiye arasındaki diplomatik temaslar son dönemde hız kazanırken, yeni bir ziyaret trafiği daha başlıyor.

TÜRKİYE VE BAE'Yİ ZİYARET EDECEK

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

BAE, eş-Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

'TERÖRSÜZ İKLİM' VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini 4 Şubat'ta yapmıştı.

Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider terörsüz iklimin hakim kılınacağını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açıldığını vurgulayıp, "Suriye'ye gereken destek verilecek." ifadelerini kullanırken Şara da Suriye halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtmişti.