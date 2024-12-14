Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum İl kongresinde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Konuşmanın hemen başında, pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde tüm Erzurum'un vefakar insanlarına muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum.31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için, tercihiniz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu hep daha fazla çalışarak ödedik. Aynı şekilde yola devam edeceğiz.

EİT 2025 TURİZM BAŞKENTİ: ERZURUM

Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Erzurum'u dünyaya açmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıkları tamamladık. Yakında yapımına başlayacağız. 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra bütün iş icraat. Koşacaklar. Kendilerinden şampiyonluk bekleyeceğiz.

"KÜRESEL SİSTEM 80 YILIN EN CİDDİ KRİZLERİNİ YAŞIYOR"

Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 4'üncü yılına girecek. İsrail'in Gazze katliamları 440 gün oldu. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz.Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh günler bekliyor. Biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

MUHALEFETE: BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ

Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim dönemsel sıkıntıları abartarak millete karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Milletin kazanmasına tahammülleri yok. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok.

Cehalet adeta paçalarından akıyor. Dünyada ne oluyor bilmiyorlar. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil. Saplantılarının esiri olmuşlar.

"SURİYE'DE HALK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed, 1 gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı.

13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız ÖSO bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

"MÜSLÜMANLIK ADINA SAHİP ÇIKTIK"

Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına hiçbir yerde halel getirmedik. Muhalefetin eski genel başkanı gibi Türkiye'yi şikayet edenlerden asla olmadık. Dadaşlardan aldığımız güçle, her türlü uluslararası meselede adaletten, haktan yana tavır takındık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa diline, inancına, derisinin rengine bakmadan mazlumun yanında dimdik durduk.13 yıl önce terörden ve çatışmalardan kaçan Suriyeli muhacirlere ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını açtık. Bu mazlumlara sadece insanlık, kardeşlik, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı. Kimi aydınlar bunu idrak edemedi. Kimi gazeteciler bunu bir türlü kavrayamadı. Yalnız bırakıldığınız çok zaman oldu. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullanacak kadar alçalanlar oldu. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ettik. CHP, muhalefet 'Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz' dediler. Biz 'Ensarız ve muhacir kardeşlerimizi de göndermeyeceğiz' dedik.

"BAAS KAYBEDİNCE, CHP DE Mİ KAYBETTİ?"

CHP eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesini bugün görüyoruz. Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin Baas'a bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü. Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu?Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz.Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız.