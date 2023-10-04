Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki kongre öncesi hazırlıkları denetlemek için partisinin genel merkez binasına geldi.

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7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre hazırlıklarını takip etmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşama kadar çalışmalarını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam saatlerine kadar genel merkezde olması bekleniyor.

A Takımı'nı belirleyecek

MYK listesinin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı'nın belirlenmesi çalışmaları da sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Binali Yıldırım ve parti yönetimi genel merkez binasının kapısında karşıladı.

3 dönemliklere kontenjan

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, önceki gün Beştepe'ye giderek yapılan liste hazırlıkları üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaptı.

Kongrede, MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen isimlerin yer alacağı belirtiliyor.

Bunların yanı sıra, Meclis'te ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK'da yer almayabileceği, ancak 2 ya da 3'üncü dönemi olan milletvekillerin listede yer alabileceği aktarılıyor.

Yeni ekip

Kongrenin ardından Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek önce MKYK'yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleri arasından yeni MYK'yı belirleyecek.

Erdoğan'ın daha sonra MYK üyeleriyle de kısa bir toplantı yapması öngörülüyor.