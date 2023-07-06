Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuk kavgasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değerlendirme geldi. Erdoğan, "Masadan kalkıp birbirlerine hakaret ettiler, sonra yine oturdular. Dün baba oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"28 milyon kardeşimize teşekkür ederiz. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı.

Gümüşhane, ikinci oldu.

Ziyaretlerimize hafta sonu başlıyoruz.

Hem kendilerine teşekkür edeceğiz, hem de yapımı tamamlanan projelerimizin açılışını yapacağız.

Türkiye, gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı.

Masanın görünür görünmez ortaklarıyla mücadele ettik.

Ahlaki çizgilerin hepsi lekelediler. Türk demokrasinin namusunu ve şerefini biz kurtardık.

Sandığa gidenleri, demokrasi kahramanı olarak görüyoruz.

Elbette kırılması zor bir rekordur. Bu, dünyada kimsenin göremediği eşsiz bir zaferdir.

Umutlarını ülkemize bağlamış olanlara seçim zaferini armağan ediyoruz.

Gerilime prim vermediğiniz için ayrımcılık yapmadığınız için her birinizi kutluyorum.

Millet olarak nasıl büyük bir badire atlattığımız zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır.

Her seçim, siyasetçiler için bir imtihandır.

Her siyasi parti, sandık sonuçlarını çok iyi okur ve analiz eder.

Sandıktan gelen mesajı anlamaya çalışır. Bunları yapmayanlar da silinir, gider.

Bugün ismini dahi hatırlamadığımız birçok parti var.

Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı görmeye çalıştık.

Zafer sarhoşluğuna kapılmadık.

Şımaranlardan, kibirlenenlerden asla olmadık.

Sultan Fatih'i kendimize örnek aldık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı doyasıya kutlarken, eleştirilerimizi de yapıyoruz.

Tartışmasız zafere rağmen negatif ayrışmanın farkındayız.

Kimi şehirlerde milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı tercihlerini görüyoruz.

Hangi alanlarda süratle müdahale edeceğiz.

Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendireceğiz.

Ekim ayında yapmaya planladığımız büyük kongremize bu anlayışla hazırlanıyoruz.

Kongremiz, seçimler için ihtiyacımız olan sinerjiyi de sağlayacaktır.

Diğer seçimlerden daha fazla asılmamız gerekiyor.

CHP'nin elinde kan kaybeden illerimiz kurtarılmak için gün sayıyor.

Muhalefetin belediye başkanları, koltuk kavgalarından başlarını kaldıramıyor.

İki tanesi zaten 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diyerek kendi şehirlerini unuttular.

İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmet alamayan şehirlerimizi, hizmet ve eserlerle kavuşturacağız.

Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediğini bırakmayanlar, yarın can ciğer kuzu sarması olabilir.

Masadan kalkıp birbirlerine hakaret ettiler, sonra yine oturdular.

Dün baba oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldiler.

Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler, ona her türlü hakareti yapanlar...

Şimdi yollar yürümekle aşınmaz demeye başladı.

Zihniyet değişmedikten sonra CHP'nin başına hangi kumpasla kimin geldiğinin bizim için bir değeri yok."

AYRINTILAR GELİYOR...