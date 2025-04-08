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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına her zaman olduğu gibi yine Gazze ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Gazzeli masumların yanında olacağını söyledi.

"Gazze'ye asla sırtımızı dönmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BAYRAM SEVİNCİMİZE GÖLGE DÜŞÜREN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARDIR"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardı. Gazze halkı, İsrail'in yeniden başlayan katliamları sebebiyle bir bayramı daha bombaların altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk.



Bu tablo karşısında başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm mazlumlar için imkanları zorlayarak, her türlü yolu deneyerek girişimlerde bulunduk. Liderlerle bayram tebrikatı vesilesiyle yaptığımız telefon görüşmelerinde Gazze'deki insanlık dışı durumu özellikle ele aldık.



Hafta sonu dördüncüsü düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşecek, zulmü durdurmak için daha fazla neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız.

"EĞİLMEDEN, BÜKÜLMEDEN HAKKI SAVUNACAĞIZ"

Şunu herkes bilsin ve anlasın. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez.



Küresel Siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak, bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, hakkı haykırmaya devam edeceğiz.



Gazze'deki katliamların bir an evvel son bulması, ateşkesin tekrar sağlanması ve barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz.



Biz kendi ülkemizde nasıl barış ve huzur istiyorsak, Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da da aynı şekilde barış, istikrar ve huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz, ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

"BİZİ BU MAKAMLARA GETİREN FAKİR FUKARANIN DUASIDIR"

Gazzeli mazlumlar gibi ihtiyaç duydukları her aşamada Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak, komşumuz Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları inşallah kararlılıkla yerine getireceğiz.



Kardeşlerim, bu vesileyle bir gerçeği bugün sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizi bu makamlara getiren garip gurebanın, fakir fukaranın duasıdır. Bizi son 23 yılda karşılaştığımız onca saldırıdan, onca ihanetten, onca kem gözden koruyan yetimin, öksüzün, düşkünün hayır duasıdır.



Şimdiye kadar milletin ve mazlumların duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi duasıyla atlattık. Bugün de yola dualarla devam ediyoruz.

"RAMAZAN'DA TEŞKİLATIMIZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ"

Geçen hafta İslam alemi olarak tek yürek halinde Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Öncelikle sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyor, Rabbimden bizleri huzurla ve afiyetle geçireceğimiz daha nice Ramazanlara ve bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.



Bir önceki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda AK Parti olarak Ramazan'ı nasıl ihya edeceğimize dair yol haritamızı paylaşmıştık. Özellikle belediyelerimizden beklentilerimizin büyük olduğunu ifade etmiş, bu mübarek günlerin hakkını vermemiz gerektiğini önemle vurgulamıştık.



Maşallah teşkilatımız yine bizi mahcup etmedi. AK Parti ailesi gerçekten olağanüstü bir gayret içinde oldu. Dayanışma, kucaklaşma ve helalleşme ayı olan Ramazan'ı ruhuna ve manasına uygun şekilde idrak etmeye çalıştık.



Sahur sofralarıyla, iftar sofralarıyla, yardım çalışmalarıyla hep beraber bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov veya reklam için değil, bir gönüle daha girmek, bir ihtiyaç sahibinin daha elinden tutmak için gece gündüz demeden koşturduk.

"MUHALEFET BELEDİYELERİNİN YAPAMADIKLARINI BİZİM TEŞKİLATIMIZ YAPTI"

Bilhassa muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın her zamankinden daha fazla çaba harcadığını gördük. Muhalefet belediyelerinin yapmadıklarını bizim teşkilatımız yaptı. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan programlara imza attı.



Bayramda da aynı tempoyla çalışmalarımızı sürdürdük. Fakir fukaranın kapısını çaldık. Yetimin, öksüzün başını okşadık. Büyüklerimizi ziyaret ettik, küçüklerimizi sevindirdik. İhtiyaç sahiplerinin elinden tuttuk. Kimsesizlerin kimsesi olmaya özellikle ihtimam gösterdik.



Kendi vatandaşlarımızla birlikte yurt dışındaki kardeşlerimize de el uzattık. Millet ve teşkilat olarak bizi diğerlerinden ayıran güzel hasletlerimizi azami derecede yaşama ve yaşatma fırsatı yakaladık.

"RAMAZAN BOYUNCA SİYASİ POLEMİKLERDEN UZAK DURMAYA HASSASİYET GÖSTERDİK"