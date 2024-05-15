Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak Yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında değişim mesajı verdi. Bugün ise Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda da partinin geleceğine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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Siyaset arenasındaki hareketlilik yerel seçimlerin ardından hız kesmeden sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partiler, seçim sonuçlarına ilişkin analizlerine devam ediyor; seçmenin verdiği mesajlar doğrultusunda, 4 yıllık seçimsiz döneme ilişkin stratejiler belirlenmeye çalışılıyor.

Yerel seçimlerin ardından, parti içi değerlendirme toplantılarının sürdüğü AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir parti kurullarında değişim mesajı veriyor.

Değişim vurgusunu yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada da "Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz." sözleriyle, parti kurullarında değişikliğe gideceğini bir kez daha vurguladı.

Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti olarak kongre sürecini başlatıp 'heyecan katacak' yeni isimlerle yola devam edecekleri mesajını verdi.

TBMM'de AK Parti Grubu toplanıyor

Parti içerisinde değişim sözlerinin yankıları sürerken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak.

Önemli mesajlar verecek

Erdoğan'ın, toplantıda değişim mesajlarını yinelemesi ve partinin gelecek dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti kampa giriyor

AK Parti'de seçim sonuçları ve yeni dönem stratejilerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin önce milletvekilleri, haziran ayı içinde de belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek kampta yapılması planlanıyor.

Değişimin adresi olarak kongre gösteriliyor

AK Parti'de değişimin adresi olarak ise sonbaharda yapılması planlanan olağan kongre gösteriliyor.

Oy kaybının sebepleri araştırılıyor

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,49'a düştü.

Türkiye genelinde tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti'de sonuçların nedenleri de araştırılıyor.

Düzenlenen il başkanları toplantısında, şehir şehir oy kaybının sebepleri de geniş ölçüde istişare edildi.

Meclis grubuyla toplantılar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kamp öncesindeyse Meclis grubu ile toplantı süreci başladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri, sorumluluk alanlarındaki milletvekilleriyle gruplar halinde görüşerek, seçim yenilgisinin nedenleri, şikayetleri ve yeni döneme ilişkin önerileri alıyor.