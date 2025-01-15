Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar....

"2025 YILININ İLK İKİ HAFTASINDA KAYBETTİKLERİMİZ"

2025 yılının ilk iki haftasında hepimizi müesssir eden 2 acı haber aldık. Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sanat camiasını değil milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Merhum Ferdi Tayfur kalbi milleti için çarpan bir sanatçıydı. Kendisini bir kez daha şükranla yad ediyorum.



İkinci kaybımız Anayasa Komisyonu Başkanımız Ahmet İyima'dır. Kendisi beyefendi kişiliği, okumaya ve araştırmaya merakı ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir isimdir. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum.

AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair en güncel bilgileri paylaşılıyor. AK Parti'miz 168 siyasi parti arasında 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. Bizden sonra ikinci sırada yer alan ana muhalefet partisine attığımız fark 9,5 milyon üyedir.



Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 35 ülkeye kayıtlı devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti üye sayısıyla birlikte Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi, siyasi partinin lideri olmaktan iftihar ediyorum.

"MİLLETİN ROTASINDAN AYRILMADIK"

Milletiyle yol yürüyen partiyiz, milletin rotasından ayrılmadık. Milletin hedef, amaç ve kadim değerlerinden hiç kopmadık. Tüm vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Allah beraberliğimizi daim eylesin diyorum.



Şimdiye kadar 905 ilçe kongremizi tamamladık. Kalan 15 ilçe kongresini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. 81 il kongremizden 56'sını demokrasi şöleni alanı gerçekleştirdik.



27 Ocak'ta Ankara'da "Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver" temasıyla Gençlik Kollarımızın 7'inci Olağan Kongremizi yapacağız. Kongremiz 2028'e giden yolun işaret fişeği olacak.

EKONOMİ ALANINDAKİ BAŞARILAR

Son dönemdeki veriler ekonomideki iyileşmelere işaret ediyor. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Savunma ihracatımızın 7 milyar dolar ile tarihin en yüksek zirvesine çıkmasıydı. İşsizlik oranı son 19 ayda tek hanede seyrediyor. Son 1 yılda 986 bin kişilik istihdam oluşturduk. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her geçen gün vurguluyoruz. Haziran ayında girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor.



Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. 2025 senesinde enflasyon hedefimizi tutturmada umutluyuz. Enflasyon düştükçe milletimiz daha rahat bir nefes alacak.Kararlı duruşumuzu bozmayarak 85 milyon olarak kazanacağız. 22 yılda küresel krizler dahil alnımızın akıyla geldik. Birçok ekonomik başarıya imza attık. Ne yapıyorsak akılla ve incelikli stratejiyle yapıyoruz. Türkiye emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir.

"SURİYE HALKI HASRETİNİ ÇEKTİĞİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞTUR"

Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır. 2024 bölgemizde ve dünyada kritik hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca işkenceyle, açlıkla, halkını katleden Esad rejiminden ve Baas rejiminden kurtulmuştur. Suriye halkı hasretini çektiği özgürlüğe kavuşmuştur.



Mazlumların tepesine bomba yağarken Esad'ın işlediği zulümleri bile kendi devletine işleyenlerin utancı bu yüzdendir. Siyaseten öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya bile yüzleri yok.



Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar. Bugün bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Susacak, saklayacak karakterde değiliz hiçbir zamanda olmadık.

"SURİYE HALKI BAAS REJİMİNDEN SONUNDA KURTULMUŞTUR"

2024, bölgemizde ve dünyada kritik hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Komşumuz Suriye’de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi, geçen seneye damgasını vuran muhteşem ve muazzam bir gelişmeydi. Suriyeli kardeşlerimiz, 13 yıl boyunca kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla, misket bombalarıyla, işkenceyle, açlıkla halkını katleden Esad’dan ve Baas rejiminden sonunda kurtulmuştur.



Sadece Halep, Şam, Hama, Humus değil, tüm kesimleriyle Suriye halkı 61 yıllık istibdadın ardından hasretini çektiği özgürlüğe kavuşmuştur. Mazlumların tepesine bomba yağarken, bu çatı altında, grup toplantısında “Ne bayır kaldı, ne bucak” diyerek, Esad’in işlediği zulümleri bile kendi hükümetine ve ülkesine fatura edenlerin utancı, işte bu yüzdendir.



Suriye meselesinde öyle pervasız, öyle vicdansız, öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki, bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Hırçınlaşmalarının, seviyeyi daha da düşürmelerinin sebebi, bundandır. Hatalarıyla yüzleşmek yerine, öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar. Samimi bir özeleştiri yapmak yerine hırçınlaşanlara, bugün bazı gerçekleri tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun.



Susacak, saklayacak, kaçacak, zoru görünce veya işine gelmeyince topu taca atacak karakterde değiliz, hiçbir zaman da böyle bir tıynette olmadık. Hep dobra dobra konuştuk, harbi olduk, hasbi olduk, sözümüzü muhatabına çekinmeden mertçe söyledik. Bugün de yalanlarla değil, sadece ve sadece hakikatin diliyle konuşacağız.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE NE İŞİ VAR DİYENLERE..."