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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında gündeme dair konulara değinen ve yılın değerlendirmesini de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün belirlenen asgari ücrete de değindi.

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kalındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverene desteğin de artırıldığını söyledi.

"Asgari ücret çalışmaları dün tamamlandı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik.

Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkarmış olduk. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.



Duydum ki CHP bugün galiba meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır, buradan kaçış olmaz.

"BÜYÜMEMİZ 17 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor. Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız.



Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz.



İlk günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm İnşallah rekora koşuyor.



Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3 çeyreğinde bir trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

"BİRAZ DAHA SABIR BİRAZ DAHA GAYRETLE DAHA GÜZEL NETİCELER GÖRECEĞİZ"

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.



İstikrarı bozmadan, güven ortamınız zedelemeden, para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin, bu şekilde dua ediyorum.

"13 YILLIK MÜCADELENİN ARDINDAN MUAZZAM BİR ZAFERE İMZA ATAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SELAMLIYORUM"

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çeşitli medya mecraları üzerinden bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarıma teşkilatımızın cefakar mensuplarına sizlerin aracılığıyla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.



Buradan milletin kürsüsünden 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemali hürmetle selamlıyorum.



Şam'ın kahraman evlatlarını yiğit evlatlarını zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyor, zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum.

BALIKESİR'DE PATLAMA, KAZAKİSTAN'DA UÇAK KAZASI, BALIKESİR'DE KAZA

Rabbim muhabbetimizi yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. Aziz kardeşlerim sözlerimi hemen başında Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçİşleri ve Çalışma bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik.



Gerek kurumlarımız gerekse cumhuriyet başsavcılığımız patlama ile ilgili tahkikat başlatmışlardır. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.



Yine bu sabah Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de milletimiz adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aynı şekilde yine bu sabah Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün geçişi ve öğrencilerin yolun bir yanından diğer yanına geçmesi esnasında bir tırın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı.



Şu anda bunların içinde maalesef yoğun bakımda olanlar var ve bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsür öğrencimizin şu anda bakımı devam ediyor allah şifalar versin.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.



Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız.



Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

"DOĞRU DUVAR YIKILMAZ"