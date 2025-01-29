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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, konuşmasına, "Filistin’den Suriye’ye, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Türkistan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında, hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerimi de buradan Kemal-i hürmetle selamlıyorum.

Filistin’den Suriye’ye, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Türkistan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında, hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerimi de buradan Kemal-i hürmetle selamlıyorum." diyerek başladı.

AK Parti TBMM grup toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan'ın gündeminde Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası vardı.

Sorumluların hesap vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise ana muhalefetin günlerdir süren sataşmalarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, hem Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında işçilerin hayatını kaybetmesi hem de İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini de CHP'ye hatırlatarak şöyle devam etti:

"UTANMADAN AHLAKTAN BAHSEDİYORSUNUZ"

Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse ağzı süt kokan sabileri, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.



Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörelerine şunu söylüyorum; Vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz. Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız? He konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İstismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?



21 Ocak'tan beri sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Sağduyuyla davranmakta ısrarcı olduk. Bugün de empatiden insaftan yoksun kısır tartışmalara sürüklenmek istemiyoruz. Bazı gerçekleri hatırlatmayı görev biliyorum.



İzmir'de 2 genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Antalya'daki teleferik ekibinin sorumlularını kahraman ilan etmeye kalktınız. Utanmadan ahlaktan, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Hadsizlikler karşısında sessiz kalmayız. Bunları konuşmak mecburiyetinde kaldığımız için üzüntülüyüz.

BOLU KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Toplantımızı, geçtiğimiz salı günü Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 canımızın üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Sözlerimin hemen başında, yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması, yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Aralarında bizzat tanıdığımız, Bolu eski milletvekilimiz Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu ailelerimiz, tüm fertleriyle vefat etti. Çarşamba günü Bolu’ya gittik.



Cenazelerimizi dualarla, tekbirlerle, yasınlarla, Fatihalarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldı. Rabb’im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek, millet olarak acımızı beraberce yaşamak amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik.

"85 MİLYON KARDEŞ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Edepten, adaptan, ahlaktan, bu milletin değerlerinden nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon, tasa da bir olduğunu, beraber olduğunu her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba, saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeyi ilk günden itibaren büyük özen gösterdik.



Bir haftadır, ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek artık itham ve iftira boyutlarına varan çığılık ve çirkinlerine ısrarla kulaklarımızı tıkadık. Mecbur kalmadıkça, ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu süfli münakaşalardan özellikle imtina ettik.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ VE KİRALIK KALEMLERİ"

Ancak, biz sükut ettikçe, ana muhalefet partisi ile kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti.



Kayıplarının acısıyla yürekleri Kerbela çölüne dönmüş ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır, vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler.



Çıkıp bir nezaret cümlesi kurmak, acılı ailelerimizi teskin etmek, yargının ve devletin ilgili kurumlarının görevini yapmasını beklemek yerine, telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 öğretim üyesi ile bir idari hukuk profesörünün yer aldığı heyet kuruldu. Heyet çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İlk incelemeler neticisinde otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye ekipleri tarafından kusurlarına ilişkin rapor sümen altı edilmiştir.

Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. En küçük bir şüphe izi kalmadan bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Cazgırlıkla ve laf cambazlıklarıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır.

Tam 8 gündür sizin sataşmalarınızı görmezden geldik. Sabırla, sağduyu ile davrandık. Ancak bazı gerçekleri hatırlatmayı da görev biliyoruz. Ey muhalefet, ona buna siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.

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