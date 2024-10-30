Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, ekranları başında bizleri takip eden, kendisi bizatihi burada olmasa da gönlü bizimle olan tüm vatandaşlarıma, tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Aşkınız, heyecanınız, sadece Allah için olduğuna inandığım şu karşılıksız sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

Dün bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümüydü. Cumhuriyet Bayramı'nı 85 milyon olarak hep beraber coşkuyla kutladık. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 29 Ekim sevinci çeşitli tören ve etkinliklerle büyük bir gururla yaşandı.

Dış misyonlarımıza gelerek veya mesaj göndererek bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Dün TUSAŞ'ımızı ziyaret ettik. Çalışanlarımızla kucaklaştık. Taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi bizzat ilettik. TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.

Yıl sonu gelmeden 2 addet GÖKBEY'i daha Jandarmamıza teslim etmiş olacağız. Ayrıca 2026 yılı içinde toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı kalleş terör saldırısına rağmen her zamankinden daha inançlı, daha azimli, daha bilenmiş gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti. Gözlerinde tam anlamıyla bir adanmışlık duygusu vardı. TUSAŞ'taki kardeşlerimin bizzat kendi ifadeleriyle hainlere rağmen daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum. İnşallah bizler de bu fevkalade önemli gayretlerinde TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayii kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu Cumhuriyet zenginin olduğu kadar fakirin de cumhuriyetidir. Ne kadar batılının olduysa da kuzeylinin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet çoğun da cumhuriyetidir azın da cumhuriyetidir.

Kendisini bu vatana bu millete ait hisseden her bir ferdin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk’ün olduğu kadar Kürdün de cumhuriyetidir. Arapın, Lazın vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir.

Ben inanıyorum ki bu topraklarda yaşayan hiçkimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur.

Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar. Bu ülkenin birliğine, dirliğine zarar verdiler.

Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen, hem cumhuriyet fikrine hem de Meclis’e sahip çıkmış ve onu korumuştur.

Cumhuriyet ruhunu Allah izin verirse korumaya, kollamaya, yaşatmaya devam edeceğiz.

Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler ne yazık ki aynı başarıyı gösteremediler.

Bu millet tüm insanlığın umudu bir millettir. Unutmayın düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Kollarımızı kesseler daha güçlü bir fidana dönüşürüz.

Bu milletin hiçbir ferdi karamsarlık içinde olmasın. Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin bir vasfı asla olamaz.

Bizim cumhuriyetimizin mayası kardeşliktir. Bunu ayakta tutacak da şu içinde bulunduğumuz kardeşliğimiz.

Ülkemiz satın alma paritesine göre dünyanın 11. ülkesidir.

Ülkemizin her köşesini imar ettik. Yurdumuzu okullarla, üniversitelerle, yollarla, tünellerle donattık.

Bu hafta Hatay’daydık, Hatay’da yeniden diriliş var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğizi. Bize durmak yok. Küllerimizden dipdiri ayağa kalkmaya devam edeceğiz.

Terör her türlü gayretiyle saldırmasına rağmen savunma sanayiinde yüzde 80’i yakaladık.

Göreve geldiğimizde doğu ve güneydoğu illerimizde ciddi bir ihmarkarlık hakimdi. Doğu ve güneydoğu illerimize tarihin en büyük yatırımını biz yaptık.

Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürettiği bataklığı kurutacağız. Aradan geçen 22 yılda aynı yolda yürüyoruz.

Türk’ün ve Kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptık fakat hep sorunun çözülmesine engel oldular. Terörün bitmesini istemediler. Kardeşiliğin pekişmesiyle Türkiye’nin her alanda büyüyeceğini görenler gizli aparatlarını devreye aldılar.

Sırtımızdan hançerlendik ancak umudumuzu kaybetmedik.

Kardeşlik hukukundan asla ve asla vazgeçmedik. Allahın izni ile rabbim ömür ve fırsat verirse bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak niyetindeyiz.

Türkiye bugün düne göre çok farklı bir yerdedir.

Terörle mücadelede çok büyük bir yol katettik. Cumhur İttifakı, ülkemizin ve demokrasimizin saldırıya uğradığı zamanlarda en sağlam direniş hattı olmuştur.

Türkiye her zamankinden daha güçlüdür. Terör belası olmak üzere kardeşliği pekiştirmek için bugün ülkemize büyük bir fırsat çıkmıştır.

Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyelerine şükranlarımı sunuyorum

Devlet Bey, feraset ve tecrübesiyle mutlaka tarihe geçen feraset sahibi bir şahsiyettir."

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