Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları ile bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün yoğun bir program bekliyor. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.