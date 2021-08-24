Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gelirde yaşanan düşüşün de kısa zamanda telafi edileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada Türkiye'nin AK Parti iktidarı sürecinde ilerleyen ekonomik sürecine dair bilgilendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altında olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seviyenin yüzde 5,1 seviyesine ulaştırıldığını aktardı.

"BU YIL YATIRIM TUTARINI 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yılık 70 milyar seviyesnden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız." ifadelerini kullanarak ülkenin cari açığına dair açıklamalarda da bulundu.

"YAKINDA CARİ AÇIKTAKİ DÖNÜŞTÜRMEYİ TEKRAR GÖRECEĞİZ"

Cari açık meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sııkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştır. Yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı VİDEO

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MERKEZ BANKASI REZERVİ 115 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri hakkında da bilgi vererek, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu anda 109 milyar dolar seviyelerinde. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik.

Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, yaşadığımzı hadiseler sebebiyle, bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız." dedi.

"İSTİHDAM ARZINA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Türkiye, son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülke.

Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam arzına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sektörlerdeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir.

"SÜREKLİ HEDEF BÜYÜTÜYOR, VİZYON GENİŞLETİYORUZ"

Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.