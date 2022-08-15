Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar daha özgür, daha demokratiktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür bir Türkiye'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda parti yönetimine hitap etti.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında, AK Parti'nin 21'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin 21. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşadığını belirterek, "Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür bir Türkiye'dir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün Türkiye'si 21 yıl önceye göre daha demokratiktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kast sistemine biz son verdik"

"Türkiye, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

"Bugün dünyaya örnek gösterilen bir Türkiye var"

Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek gösterilen bir Türkiye var. Kimseden icazet almadan operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye var. Bunlar yıllarca ötelenen, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin en büyük göstergesidir.

Son 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baktığımızda Rabbimize hamd ediyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum.





"CHP zihniyeti yerinde saymaya devam ediyor"

28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

"Muhalefetin yıkım masasını milletimizin takdirine havale ediyoruz"

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.





"Cuma namazını Malazgirt'te kılacağız"

Bu hafta Çorum'daydık. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler. Önümüzde de Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25'inde Ahlat, 26'sında Malazgirt'te olacağız. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımızla orada kılacağız. Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz."



