Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

Seçmen 31 Mart'ta sandığa gidecek.

Yerel seçim yaklaşırken, AK Parti’de hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

Murat Kurum ve parti kurmaylarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti kurmaylarıyla bir toplantıya girdi.

Toplantının ana gündem maddesini, 39 ilçenin belediye başkan adaylarının belirlenmesi oluşturuyor.

İlçe adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmanın yarın da sürmesi bekleniyor.

Ankara adayı pazar günü belirlenecek

AK Parti’nin Ankara adayı ise pazar günü netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Başkent’te düzenlenecek etkinlikle Ankara adayını açıklayacak.

"Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak, büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. İl merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün, yarın devam ettireceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)