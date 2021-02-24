Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul kongresinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kurulduğu günden bu güne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Esasen değişim dediğiniz hayatın gerçeğidir."

"Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.. Osman Nuri Kabaktepe, şahsen tanıdığımız, davamıza olan sadakatimize bizzat şahitlik ettiğimiz kardeşimizin Bayram Şenocak'an aldığı sancağı İstanbul'da çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum."

"Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar."

AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA DEĞİŞİM RÜZGARI

"Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti günü değil, geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde, halen Türkiye'nin en büyük partisi olmasını işte bu değişim gerçeğine borçluyuz."

"İnşallah 24 Mart 2021 Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandıyoruz."

"İstanbul dünyanın merkezi. İstanbul'u anlayamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin, bu ülkeye, bu şehre, bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir."

"İSTANBUL'A HİZMET DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEDİK"

"Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Hizmet ederek bedelini ödeyeceksiniz. Hakkını verip bedel öderseniz bu şehir seni zirmeye de çıkartır, sırtında da taşır. Çünkü İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. Çünkü İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. AK Parti gençliği bu. Bayrağı ile birlikte yaşıyor. İstanbul insanlık tarihinin de İslam tarihinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık."

"İSTANBUL'A ÖMRÜMÜZÜ ADADIK"

"Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Hizmet ederek bedelini ödeyeceksiniz. Hakkını verip bedel öderseniz bu şehir seni zirmeye de çıkartır, sırtında da taşır. Çünkü İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. Çünkü İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. AK Parti gençliği bu. Bayrağı ile birlikte yaşıyor. İstanbul insanlık tarihinin de İslam tarihinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık."

"Rahmetli Erbakan Hocamızın, Turgut Özal'ın Menderes'in miraslarını yaşatmak istedik. Zaman zaman öfkeli gözüktüysek bu sevdamızdandır. Karşımıza kim dikilirse, önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkarılsın İstanbul'a hizmet davasından vazgeçmedik."

"AYASOFYA'YI 86 YIL SONRA TEKRAR İBADETE AÇTIK"

"Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından camilerimizi hedef aldılar. Biz Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar zulüm 1453'te yazarak verdiler. Biz güçlü Türkiye dedik. Onlar darbe girişimi ile istikbalimize el uzattılar. Biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik. Bir daha böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet hesabını ödetir. Onlar milletimizi kışkırtmak için her yolu denediler, bir cevabımızı rabiamızla verdik."

"275 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK"

"Hiç kimsenin bu şehre bu ülkeye kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Hepsi de giderilir, tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet isteğini sürdürmektir. Bu azim ve kararlılıkla bir kez daha milletimizin huzurundayız. Bizim İstanbul'u seviyoruz sözümüz sadece beyan değil. Bu sözün arkasında çok büyük müktesebat var. Mesela sadece 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla 275 kat trilyon yatırım yaptık. İstanbul'a 38 adet yeni üniversite kurduk. Birkaç yıl içinde de Yükseköğrenim yurt kapasitesini 2 kar artıracak projemiz de hazır.

46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Toplam 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbulluların yanında olduk.

İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Toplamda 16 milyon metrekare 38 adet Millet Bahçesi bulunuyor. 10 tanesini tamamladık. Diğerlerinin proje ve ihaleleri sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona geliyoruz. Muhteşem bir opera binasını İstanbul'a kazandırıyoruz. Malum zatlara rağmen. Yaparsa AK Parti yapar.

Ulaştırma 782 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayarak 3,5 saate düşürdük. Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni insanlığın hizmetine sunduk. Yavuz Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü'nü hizmete aldık. Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz.

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesini de önümüzdeki sene tamamlayacağız.

"KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI"

"Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri hiç dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Ekranları başında bizi izleyen milletimize sesleniyorum, biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil. Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar ya, şimdi tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara inat yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek bunu da görecekler. Alıştıracağız."



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