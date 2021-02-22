Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir Kongresi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalardan satır başları;

Bugünkü kongrelerimizi Anadolu'nun en batısındaki İzmir'den, ortasındaki Nevşehir'den en doğusundaki Hakkari'ye kadar Türkiye'nin tüm güzelliklerini kucaklayarak gerçekleştiriyoruz.

İzmir de, Nevşehir de, Hakkari de bizimdir. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri'nden Sevr'e kadar bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet birliğimize, beraberliğimize saldırmayı sürdürüyor.

Hakkari, terörün acısının en çok çeken illerimizden biridir.

Dünyanın hiçbir yerinde terörü destekleyen siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde böyle bir kirli zihniyet vardır.

Buradan sesleniyorum; eyy CHP, eyy Kılıçdaroğlu. Diyarbakır Anneleri'nin semtine hiç uğradın mı? Orada neler oluyor haberin var mı?

Biz Cudi'de Gabar'da, Tendürek'te varız. Oraları teröristlere mezar ettik. On binlerce anılıyorlardı. Şimdi yüzlü rakamlara düştüler.

CHP, eski bakanımız Berat Albayrak'ı, şahsım ve tüm ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor. Önce bu kampanyayı görmezden geldik.

AYRINTILAR GELİYOR...



