Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı.

8 Mart'ta düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi’nin ardından yeni yönetimle ilk kez toplanan MKYK'da, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Ayşe Keşir ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bulundu.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

























