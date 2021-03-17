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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 16:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı.

    8 Mart'ta düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi’nin ardından yeni yönetimle ilk kez toplanan MKYK'da, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Ayşe Keşir ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bulundu.

    Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı #5

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