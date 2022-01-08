Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya - Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya - Karaman YHT hattının bir hafta ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Büyük bir çoşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili müjde verdi.

"KONYA-KARAMAN YHT HATTI 1 HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK"

Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. Konya - Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Tüm Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Bu şehrin mertliğini, yiğitliğini ve yılların ihmal edilmişliğine rağmen, zorluklar karşısındaki mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz.

Kendi savaş uçağımızı üretme konusunda kritik bir eşiği daha aştık. Türkiye savunma sanayinde yeni bir lige çıkacaktır. Şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Karaman bir medeniyetler beşiği olmasının yanı sıra dayanışmanın da yeridir. Rabbim hepinizden razı olsun. En zor zamanlarımızda sizler arkamızda durdunuz.

"EĞER SIKIYSA HAVLAYANLARI SUSTUR"

Şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal yanındaki o malum tiplere bir şey söylüyor mu? Söylemiyor çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Biz bunları yutmayız. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur.

"BU MİLLET 2023'TE HESABINI SORACAKTIR"

Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var, aynısınız ya! Benim tanıdığım bu millet dinimize, diyanetimize saldıranlara 2023'te hesabını soracaktır. Sokak terörü ile ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız. Dinimize küfreden Müslüman olsa bari, evet işte bunların durumu bu.





Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz. En zor zamanlarımızda vesayete karşı mücadele ettiğimiz günlerde dağ gibi arkamızda durdunuz.

Kardeşlerim, bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık. Ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Durmak yok, daha çok çalışacağız.

"DÖNDÜLER DOLAŞTILAR, KANDİL'LE BİR OLDULAR"

Döndüler dolaştılar, Kandil'le bir oldular. Bay Kemal Kandil'i nasıl bombalayacağını ben düşünemiyorum, senin öyle bir gücün ve imkanın yok. Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz artık neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef baş teröristleri inlerinde vurmak. Bu ülkede duramayacaklar, sınırdan kaçıp gidecekler.

Eş başkanlar emrediyor, bunlar da kendilerine söyleneni hiç itiraz etmeden tıpış tıpış yerine getiriyor.

"SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNDÜ"

PKK'nın siyasi uzantısı, CHP'ye ve CHP'li belediye başkanlarına herkes haddini bilecek dedi, her hafta bir kurumu basan genel başkan, süt dökmüş kediye döndü. Kendisine faydası olmayanın ülkesine de milletine de faydası olmaz"