Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresi için delege kartını teslim aldı AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı. Kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" dedi.

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AK Parti'nin yarın düzenleyeceği kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "A Takımı" belli olacak.

Değişim yaşanacak ancak tecrübe göz ardı edilmeyecek.

AK Partiyi yerel seçime taşıyacak olan kadrolar da şekillenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre hazırlıklarını birkaç gündür AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma gününü de hafta sonu yapılacak kongreye ayırdı.

Erdoğan’ı partiye gelişinde kurmayları karşıladı.

Delege kartını aldı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı.

"Hayırlı olsun" dedi

AK Parti Genel Merkezi'nde kongre delegelerinin kartlarının verildiği fuaye alanında kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" dedi.

Yeni slogan tanıtılacak

Kongrede "Türkiye yüzyılı için hep yeni hep ileri" sloganı kullanılacak.

"Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı" sloganı da kongrenin ana temalarından biri olacak.

Terör ve yeni anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede iç ve dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Erdoğan yeni Türkiye yüzyılına vurgu yapacak ve bir kez daha yeni anayasa çağrısında bulunacak.

Erdoğan ayrıca bir kez daha terörle mücadelede kararlılık mesajı verecek.

Kongrede düet

Kongrede partilileri bazı sürprizler de bekliyor.

Azerbaycan Türkü Sanatçı Azerin İle AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen düet yapacak.

10 parti kongreye davet edildi

Kongreye CHP, MHP, İyi PARTİ, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR davet edildi.