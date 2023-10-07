Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresinde oy kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılarak oy verdi.

AA & Ensonhaber

Ankara'da AK Parti coşkusu yaşanıyor.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından yola çıkan davetliler kongre salonunda coşkulu bir kalabalık oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında, önemli başlıklara değindi.

Cumhurbaşkanı, "Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır." ifadelerini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı oy kullandı

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede seçilen yeni kurmayları ile birlikte yerel seçimlere gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kongrede oy kullandı.