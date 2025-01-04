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AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'u da unutmadı.

Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısıyla kongre başlarken, Erdoğan usta ismi konuşmasının başında bir kez daha andı.

VATAN VE MİLLET SEVDASINA VURGU YAPTI

Hep birlikte Tayfur'un ruhu için Fatiha Suresi'ni okunmasını isteyen Erdoğan, ünlü sanatçının vatan ve millet sevdasına vurgu yaptı.

Ardından ise CHP'li belediyelerin SGK borçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeyrek altın hesabına sözü getirerek, "CHP'li belediyelerin SGK'ya borcu kaç çeyrek yapar sen onu söyle" dedi.

Konuşmasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"SGK'YI BATIRMAK CHP GELENEĞİ"

Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği.



Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı SGK'yı batırmaktı.



Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor. Hemen saldırıya geçiyorlar. Borcun ifasını istemek, kabahat değildir, suç değildir. Asıl mahcup olması gereken birikmiş borcu ödememek, bundan kaçmaya çalışmaktır.



Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Böyle bir arsızlığa kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel belediyeler.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇEYREK ALTIN MESAJI

Bunların ilk sırasında 10 milyar lira eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalafetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu var varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. SGK'nın borçlarının yüzde 65'i bunlara ait.

"BELEDİYELERİ EŞ, DOST ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRDİLER"

Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler. Adeta talan ediyorlar, adeta yağmalıyorlar. Konser üzerinden yapılan hırsızlıkları, yolsuzlukları buradan saymıyorum bile. Onların ortada gururla gösterecekleri bir eserleri bile yok.



Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bile yok Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var.



Şimdi biz buna sessiz mi kalalım. İstismar siyasetinin içinde 22 yıldır biz olmadık, şimdi de yokuz. Kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz.

"KONGREMİZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.



Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

"CANLA BAŞLA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde.



Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahçup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz.

"SURİYE'DE BİR GÜNEŞ DOĞUYOR"