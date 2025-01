Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi için Rize'ye gitti.

Rize'de gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine uyarılarda bulundu.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti üyelerine; "Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum." sözleriyle uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı olarak şikayetler aldığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"SİZE HAKKIMI HELAL ETMEM"

AK Parti olarak herhangi bir çıkar beklentisiyle siyaset yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"PARTİNİN TİCARETHANEYE ÇEVRİLMESİNE MÜSADE ETMEYİZ"

"BU MİLLETE İHANETTİR"

"DARBE GİRİŞİMİNDE ÖLÜME YÜRÜYENLERİ NASIL UNUTABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satırbaşları ise şöyle:

Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz. Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz. Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz. İstanbul'da indiğimiz Havalimanı etrafını, Külliye çevresini canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unuturuz. Tankların altına yatanları, Mermilerin üzerine yürüyüp her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unuturuz. Onları unutursak kalbimiz taş kesilir.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. Cumhur ittifakı ne kadar üretken olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması da o derece kolay gerçekleşir. Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur.

"KARŞIMIZDAKİLERİN YALANLARINI BİRER BİRER REZİL EDECEĞİZ"

Bizim siyaset mühendislikleri ile işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Biz kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir AK Parti'yiz. Bizim ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz.

Yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler.



İstanbul, Ankara gibi şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Milletimizin bu çirkin oyuna gelmemesi için önce yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz.