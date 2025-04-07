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Güvenlik güçleri, huzuru sağlamaya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda da yapılan son operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

86 KİŞİ TUTUKLANDI

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi. 86 şüpheli tutuklandı.



Jandarmamız tarafından; Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün, Adana’da B.P.’nin, Sakarya’da B.İ.’nin, Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve Antalya’da M.K.’nin, emniyetimiz tarafından; İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu), Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar), Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 86’sı TUTUKLANDI. 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıkları KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir(2), Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mala zarar verme ve tefecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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