Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı.

Gündeminde Suriye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlere tepki gösterdi ve "Gördünüz mü şimdi ne işimiz olduğunu?" dedi.

Suriyelilerin güvenli gidişinden de bahseden ve şimdiye kadar sabırlı davranıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"BU MİLLET ENSARDIR, ONLAR MUHACİR"

Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen, tam tersine hepsine bir kulp takmak, yoksa da öyleymiş gibi göstermek için uğraşan güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olacak bir yere savrulmuştur.

Bunlar demiyorlar mıydı? "Biz gelince, bütün buradaki muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz" diyenler bunlar değil miydi?

Biz ne diyorduk? "Bu millet ensardır, onlar ise muhacirdir." Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız. Onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun, dediğimiz oldu mu? Oldu.

"SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

Şimdi ne oldu? Ensar, yeniden geldiği yere, kendileri dönüyorlar. Eğer bizim bu sabrımız olmasaydı bu olur muydu? Olmazdı. Ama biz sabrettik. ‘Men sabera zafera’ dedik ve sabredenler zafere ulaştılar.

"BİZİM İÇİN ASLOLAN MİLLETİMİZİN NE BEKLEDİĞİDİR"

Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır.

"KARDEŞLİK HUKUKUNU YERİNE GETİRDİK"

Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik.

"BU YOL TÜRKİYE YÜZYILI YOLUDUR"

Ne diyor istiklal şairimiz Mehmet Akif, bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Evet, bu yol hak yoludur. Bu yol gönül yoludur. Bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye’nin bir yıldız gibi parladığı asli kodlarına döndüğü, dosta güven düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur.



Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol gönül coğrafyamızda aman Türkiye’nin kılına zarar gelmesin diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan, gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur.



Bu yol Alparslan’ın gayesini, Orhan Gazi’nin rüyasını, Fatih’in azmini, Kanuni’nin, Yavuz'un, Abdülhamid’in dirayetini, Gazi’nin mücadelesini gerçekleştirmeye azmedenlerin gayret gösterenlerin yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN SIKINTILAR, AŞMAMIZ GEREKEN ENGELLER VAR"

Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Ama sadece bunlara bakarsak bunlara takılıp kalırsak olmaz. Bir yandan mevcut sıkıntıları çözmekle uğraşırken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin önündeki yeni fırsatları değerlendireceğimiz irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz.



Biz bu iradeye sahibiz. Milletimiz de 22 yıldır girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak bu iradeye sahip olduğunu göstermiştir. Kimi zaman günlük sıkıntıların, konjonktürel dalgalanmaların, karamsarlık pompalayan kifayetsizlerin etkisiyle morali bozulan vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz.

"BİRAZ DAHA SABIR VE DESTEK İSTİYORUZ"

Şundan her bir insanımız emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrı ile birlikte önüne açılan yeni kapıları yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha cesaret, biraz daha gayret ve elbette biraz daha destek istiyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp iki satır tarih okuyacak bir iki makale karıştıracak vakitleri dahi yok. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ama bunlar ne olup bittiğini takip bile etmiyorlar.



Öyle ki dünya yıkılsa, 3. Cihan Harbi çıksa inanın CHP yönetiminin umurunda olmaz. Mesela şu soruyu kendilerine hiç sormuyorlar:



“1. Dünya Savaşı bölgemizde sınırları yeniden belirlerken, şartlar başka türlü zuhur etseydi acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel, Halep dediğimiz, İdlib dediğimiz, Hama dediğimiz, Şam dediğimiz, Rakka dediğimiz şehirler tıpkı Antep gibi, tıpkı Hatay gibi, tıpkı Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı.” Bu şehirler sınırlarımız dışında kaldı diye herhalde oralarda yaşayan insanlarımızla bağımızı tümden kesecek değildik.

"İNSAN İLİŞKİLERİ, ALIŞVERİŞLER, AKRABALIKLAR DEVAM ETMİŞTİR"

Nitekim bilhassa sınır şehirlerimizdeki vatandaşlarımızla sınırın ötesindeki yerlerde yaşayanlar son bir asır boyunca insani ilişkilerini, alışverişlerini, akrabalıklarını devam ettirmişlerdi. Hatta bizim şehirlerimizle sınır ötesindeki şehirler arasında düzenli otobüs ve dolmuş seferleri, taksi ulaşımı hep sürmüştür.

"BİZ HAKLI ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de 2011’de başlayan ve 13 yıldan fazla süren iç çatışmaların kardeşlik iklimini başka bir boyuta taşıdığını belirterek, "Dünyada bizden başka hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir siyasi ve toplumsal yükü hiç tereddüt etmeden sırtlandık. Asırlara sari kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan üzerimize gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık. İnsani ve ahlaki temelden yoksun bu saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Peki neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun, biz haklı çıktık." diye konuştu.