Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programına katıldı

Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele ve yeni varyantlara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı.

Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle önceki bayramları buruk bir şekilde yaşadıklarını anımsattı.

"TÜRKİYE YENİ VARYANTLARIN PENÇESİNE DÜŞMEDİ"

Koronavirüsün yeni varyantlarına ilişkin Erdoğan, "Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Bu bayramı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gönülden idrak ediyoruz." dedi.

Ülke genelinde aşılamayı yaygınlaştırarak bu dalgayı ek kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacaklarına inandığını belirten Erdoğan, "Salgın süreci yol açtığı sıkıntılar ve maliyetler nedeniyle ülkemiz önünde pek çok fırsat açmıştır. Sanayi üretimi iyi gidiyor, sanayi canlanıyor, ihracatımız rekor kırıyor, turizm hedef yükseltiyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Türkiye henüz varyant tehdidin pençesine düşmüş değildir VİDEO

"TÜM TEKLİFLER GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebinin egemen devlet statülerinin tanınması olduğunu da kaydeden Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.

Türkiye, 2023'e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içinde. Sınamaların artacağı anlaşılıyor. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü ve yeni aşamasına geçtiği demokrasi ve kalkınma hamlesinden çıkarmak isteyenler son viraja girdiklerinin farkındalar. Biz de bunun önemini biliyoruz.





"HER YERDE BİZ OLACAĞIZ"

İşte bunun için Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasının ehemmiyetle vurgu yapıyoruz. Caddede sokakta, çarşıda pazarda, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşımızın sevinçli ve acılı günlerinde de biz olacağız.

"2023 HEDEFLERİNE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Felaket tellalları karanlık bir tablo çizmeye çalışsa da 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Attığımız her adımda karşılaştığımız engelleri, kirli senaryoları boşa çıkarıyoruz. Vesayeti diriltme hayalleri de demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geri götürme çabaları da beyhudedir. Milletimiz en son kararını 15 Temmuz'da ortaya koymuştur. Milletimizle birlikte başardıklarımız gibi bu süreci de zafere ulaştıracağız.





KIBRIS KONUSU

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok açıdan önemliydi. Kıbrıslı vatandaşlarımız yalanlarla, sahte vaatlerle kendilerini aldatanlara cevabını verdi. Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin verdikleri sözlerden dönmelerine, şımarıklıklarına rağmen destekleyenlerin söyleyecek sözü kalmamıştır.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

1963'ten bu yana Kıbrıs Türklerine haksızlığı, hukuksuzluğu yapan Rumlardı. BM tarafından başlatılan Annan Planı dahil tüm girişimlere hayır diyen yine Rumlardı. Masadan kaçan yine Rumlardı. Adanın zenginlerini ve imkanlarını sadece kendilerine isteyen yine Rumlardı. Artık bizim kısır döngüyü sürdürmek için sebebimiz kalmamıştır.

Artık bizim için Kuzey Kıbrıs- Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Adadaki iki günlük temaslarımız sırasında Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi kararlı gördüm. Kıbrıs Türk devletinin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti göstereceğiz.

