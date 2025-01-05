Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Trabzon'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken satırbaşları ise şöyle:

Kongremizin milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini dilerim. AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepsinden razı olsun. Partimize emek vermiş tüm kardeşlerimizi bugün rahmet ve şükranla yaad ediyorum. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehre gelmiş ve mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih etti. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet vermeye devam edeceğiz.



Biz hep hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Refahı, huzuru, umudu çoğaltmak için yağmur, boran dinlemeden koşturacağız. Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun. Şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Trabzon'a mahcup olmayacağız. Biz burayı gönülden seviyoruz.



Trabzon şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül'ün sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyenlerin cesaretidir Trabzon. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, cesur olanların şehridir. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu sizlerle birlikte yürüyoruz.



Bu şehir en zor gününde milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. Karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, sizlerlerin desteğini hep yanımızda bulduk. Trabzon bize hep yol gösterdi, yeni yollar açtı. Bu şehir, Türkiye'nin birikiminde belirleyici roller üstlendi. Tüm alanlarda Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden olacak.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok kapsamlı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarda PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü tam anlamıyla bozguna uğrattık. Bölücü terör örgütünü de sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız sayısız devam ediyor. 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. İçerde güvenlik birimlerimiz örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor.



Suriye'de bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terketmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye'nin demir yumruğuyla yüzleşecekler. Bir kere şunu bilsinler. Silahın, şiddetin, terörün sırtına yaslanmanın dönemi artık sona ermiştir. Bölgemizini geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramızda yeni duvarlar örülmesine izin vermeyeceğiz.

"KARDEŞLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜREN EMPERYALİSTLERİN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ"

Asırlardır biz Türk, Kürt hep bir aradayız. Mazimiz de müşterektir. Kardeşleri birbirine düşüren emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örülmek istenen oyunları yıkıp atacağız.



Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını ortadan kaldırarak hedefe daha seri ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye ile amacımıza ulaşacağız.

"ÖZEL'İN VERDİĞİMİZ DOĞALGAZ DESTEKLERİNDEN HABERİ YOK"

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum. CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Ankara'da karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yüzde 1000 ila yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. EPDK'nin indirim kararını iptal ettirmeyi niçin mahkemeye taşıdınız? İndirebiliyorsan çağır belediye başkanını, talimat ver, düşürsün. Madem bu işler böyle oluyor yapsınlar. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok.

"ALLAHIN SUYUNDAN PARA MI ALINIR DEYİP ZAM YAPTINIZ"