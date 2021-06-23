AK Partili belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki seçimlerin sonuçlarını etkileyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin öncelikli vazifesinin, millete hizmet etmek olduğunu vurguladı.

2019 yılında açıklanan 11 maddeye bağlı kalınmasını istediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının çabasının 2023 seçimlerini de etkileyeceğini aktardı.

"SİZLERİN ÇABASI, 2023 SEÇİMLERİNİ DE ETKİLEYECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinden ziyade hizmet belediyeciliğine dikkat çekerek, "Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. Bizim öncelikli vazifemiz, milletimize hizmet etmektir. Sizlerden 2019 yılında açıkladığımız 11 maddeye bağlı kalmanızı istiyorum. Sizlerin milletin gönlüne girme çabası, 2023 seçimlerini de etkileyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına hitap etti VİDEO



"BÜYÜK BİR MEKANİZMANIN PARÇASI OLDUĞUNUZU UNUTMAMANIZ GEREKİYOR"

Vatandaşların hayatına dokunan işlerin önemli bir kısmınının halen belediyelerle yürütüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin işlerinizi yürütürken büyük bir mekanizmanın önemli bir parçası olduğunuzu unutmamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA KIYMET VERİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarından beklentilerini, şu sözlerle aktardı:

"Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını bekliyor.

Vatandaşa değer veren, çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilikten bahsediyorum. Çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir. Yüksünerek yapılan hiçbir işten fayda olmaz.

İHALELERDE ŞEFFAFLIK

Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Yerel Yönetimler Başkanlığımız illerimize yönelik çalışmalar yapıyor.





ULAŞILABİLİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK

AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan ayağını asla kesmemelidir. İcraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır.

ADALET VE KALKINMAYI TEMİN ETMEK

Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerini makam mevki sahibi yapmak değildir. Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir.

HER BİR HANENİN SORUNLARINA ULAŞMAK

Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.

Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum."