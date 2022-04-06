Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Partili milletvekilleriyle bir araya geldiği buluşmada, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlılığından geri adım atılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle buluştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığını söyledi.

"Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında sokma kararlılığından vazgeçmedik"

Açıklamalarına 'ekonomi' başlığıyla devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokma kararlılığından vazgeçilmediğini belirtti.

Erdoğan, 20 Aralık'tan itibaren piyasaları istikrara kavuşturduklarını söyleyerek, "Özellikle bölgesel durum itibarıyla tüm dünya ile entege ekonomiye sahip bir ülkeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle buluştu VİDEO

"Avrupa ülkeleri daha büyük sorunlarla uğraşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi 2020 ve 2021 ramazan ayını salgının gölgesinde kısıtlamalarla geçirmiştik. Dünyanın çok da iyi imtihan vermediği salgın süreci, ülkemizini kapasitesini görmemize vesile olmuştur. Gelişmiş ülkelerin bile yalpaladığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü çıkması önemlidir. 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Özellikle bölgesel durum itibarıyla tüm dünya ile entege ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Küresel tüm gelişmeler bizi de etkiliyor. Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkeleri daha büyük sorunlarla uğraşıyor.

"2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız"

İhracatımızın her ay rekor kırarak artması hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmadık, atmayacağız. Hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik. Milletimizde sabredecek, azmedecek, mücadele edeceğiz ve neticeye ulaşacağız.

Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de ekonomi hedeflerimizden uzaklaşmayacağız. 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız."