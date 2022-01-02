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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek

    Çarşamba günü bazı AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerinden illeri ile ilgili bilgi alacak.
    • AA
    • 02.01.2022 - 14:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelmişti.

    2023 seçimlerine hazırlık sürecine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu toplantılara kaldığı devam edeceği öğrenildi.

    Bu kapsamda Erdoğan, bazı vekillerle görüşecek.

    ÇALIŞMALARINI ANLATACAKLAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

    Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.


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