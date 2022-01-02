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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek

Çarşamba günü bazı AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerinden illeri ile ilgili bilgi alacak.