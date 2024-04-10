Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında Gazze vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla yaptığı bayramlaşma konuşmasında İsrail konusuna dikkat çekerek, alınan tedbirlerin yardımların kesintisiz Gazze'ye ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram programı yoğun bir şekilde devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı programına da canlı bağlantı yoluyla katılan Erdoğan, burada partililerle bayramlaştı.

Konuşmasında, gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, İsrail konusuna vurgu yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yapmıştır yapmaya da devam etmektedir. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz kardeşlik vazifemizi yapmaya devam edeceğiz.

İsrail'e yönelik tedbirler aldık. Tedbirlerimiz Gazze'ye kesintisiz yardım ulaşıncaya kadar sürecek."

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