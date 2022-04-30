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    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partililerle iftarda bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftar programına katıldı.
    • 30.04.2022 - 19:45
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 19:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partililerle iftarda bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’nda konuşuyor.

    "Kardeşliğin bereketi içierisinde geçen bu yılki Ramazan ayını teşkılatların çok iyi geçirmesinden mutluluk duyuyorum.

    Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği bir Ramazan ayı yaşadık.

    Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'yi milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir.

    Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

    İnşallah yarın Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisine dahil ederek tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz. "

    Ayrıntılar geliyor..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partililerle iftarda bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partililerle iftarda bir araya geldi #2



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