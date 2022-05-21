Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin Gençlik Şöleni'nde

AK Parti’nin Gençlik Şöleni'nde gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın düzenlediği Gençlik Şöleni tüm coşkusu ile sürüyor.

Saatlerdir Yeni Adana Stadı'nda eğlenerek bekleyen gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı, stada girmeden önce AK Parti’nin Gençlik Şöleni'ne katılmak üzere gelen stat önündeki kalabalığa seslendi.

Birlik mesajları ile alana giriş yaptı

Erdoğan buradaki konuşmasında birlik beraberlik mesajları verirken, ülkeye yönelik tüm iç ve dış saldırılara karşı gerken mücadelenin gösterileceğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Kadim şehrin sözkonusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz.

Rabbim stadyumlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda ne Adana ne de diğer şehirlerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başkaları gibi seçimlerden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan asla olmadık.

Sizlerin sadece dertlerini, sıkıntılarını değil; sevincini mutluluğunu da paylaştık. Her fırsatta şehirlerimizi ziyaret ettik. Tüm vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa hiçbir ayrım yapmadan, ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz VİDEO







"Dağları delerek bu yola devam ediyoruz"

Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı hale getirmek için şehrimizin dört bir yanını eserlerle, devasa yatırımlarla donattık. Biz bu millete aşığız.

Aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yola devam ediyoruz.

Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken biz 81 ilden gelen gençlerimizle buradan kardeşlik mesajı veriyoruz.

Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş, Yunus Emre, Pir Sultan, Ahmed-i Hani'nin sevgi diliyle konuşuyoruz.





"Vatanı kan tüccarlarının eline bırakmayacağız"

"Gelin canlar bir olalım sevelim sevilelim" diyoruz. Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine dayayan, muhterislerin üç günlü ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk hara gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz.

Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mubarek vatanı kavga, kaostan medet uman kan tüccarlarının eline bırakmayacağız.

Bizim siyasetimizde kışkırtmak, tahrik, gençleri sokağa dökmek yok. Milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur.

Nefret, öfke, husumeti körükleyen değil sevgi, hoşgörü kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmek isteyen siyaset simsarlarına net mesaj vermek için geldik.

"Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık"



Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını haykırmak için geldik. Dışarıdan kulaklarına üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara sesleniyorum; biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız.

Emperyalistlere taşeronların yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara siper edecek ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. He bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak, kollayacağız.

2023'e giden kritik süreçte 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yok.

"Her zaman diri olacağız"



Burası kardeşliğin şehri. Milletimize hayalleri ve hedefleriyle buluşturabilmek için gençlerimizin kucaklamasına ihtiyacımız var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, bizi ayırmaya, bizi bölmeye çalışanlara karşı her zaman diri olacağız.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dosta güven, düşmana korku salan şu muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Ya Rabbi bu kulunu bu millete görevlendirdiğin için sana sonsuz hamdu senalar olsun. Sağolun, varolun, kalın sağlıcakla."