Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonuna uğradı: Vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ın vatandaşla olan sigara diyaloğu ise dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını İstanbul'da sürdürüyor.

Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İşçilerle fotoğraf çektirdi

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Sigarayı bıraktırdı

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir vatandaş arasında geçen sigara diyaloğu ise gülümsetti.

"Bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın"

Vatandaştan sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulum." ifadelerini kullandı.

"Bıraktım Cumhurbaşkanım"

Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Daha sonra Erdoğan vatandaşın cebindeki sigarayı isteyerek orada bulunan yetkililere vermesini istedi.

Vatandaşlar aracını durdurdu

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu.

Çocuklara oyuncak hediye etti

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)