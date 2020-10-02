Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tehdit eden ülkelerin diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye'ye karşı kuru sıkı tehditlerle ve komik gövde gösteriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin diyalog çağrılarına karşılık vermek zorunda kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de oyun oynamak istediler VİDEO

"GERİ ADIM ATTIRAMAYANLAR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Hamd olsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hiçbir teröriste nefes aldırmıyoruz. Hala Suriye üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etmeye çalışanlar, bu oyunun olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi emeklerimizin karşılığını almamıza vesile oldu. Doğu Akdeniz'de kuru sıkı tehditlerle, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak verdiler." şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu çözülememişken, Azerbaycan'a saldırdı. Kardeş Azerbaycan, hem kendi topraklarını savunma hem Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız VİDEO