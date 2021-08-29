Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA'nın teslim töreninde yaptığı konuşmasında Z kuşağı gençlerine "Tayyip Erdoğan olarak, bu can bu bedende olduğu müddetçe; daima yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

"Ülkemizin savunma sanayii üssü olması yolunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Z kuşağının da her daim yanında olduğunu dile getirdi:

"DİYORLAR YA Z KUŞAĞI, İŞTE BURADA"

"En büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Diyorlar ya Z kuşağı. Z kuşağı işte burada.

"TAYYİP ERDOĞAN OLARAK, DAİMA YANINIZDA YOLDAŞINIZ, KARDEŞİNİZ, ARKADAŞINIZ OLACAĞIM"

Tayyip Erdoğan olarak, bu can bu bedende olduğu müddetçe; daima yanınızda yoldaşınız, kardeşiniz, arkadaşınız olacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle birlikte tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayii üssü olması için elimizden geleni yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Z kuşağı diyorlar, işte Z kuşağı burada ViDEO

AKINCI'NIN TSK'YA TESLİM EDİLDİĞİ TÖRENDEN FOTOĞRAFLAR

"10 YIL ÖNCE BİZE BU ARAÇLARI PARAYLA SATMAYANLAR, TÜRK İHA'LARINI KONUŞUYOR"

"Bugün sizlerle Akıncı'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğmizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bugün Türk SİHA'larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar.

"MANDACI ZİHNİYETLERE İNAT EN İYİSİNİ BİZ YAPARIZ DİYEN İNANMIŞ YİĞİTLER VAR"

Bu başarıların ardında yapamayız beceremeyiz diyen mandacı zihniyetlere inat en iyisini biz yaparız diyen inanmış yiğitler var. Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEBRİK EDİYORUM"

Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatılarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, Akıncı'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ ÇATIŞMALAR GİDEREK DERİNLEŞİYOR"

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları süistimal ediyor. Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli teller ardından askerlere teslim ediyorsa vicdanlar nasıl buna sessiz kalır?

"GÖRDÜĞÜMÜZ ACI TECRÜBELER, BİZE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ARTIRMASININ GEREKTİĞİNİ İŞARET EDİYOR"

Teknoloji huzuru getirmek, savaşları bitirmek için kullanıldığında barışı sağlayacaktır. Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şey çalmanın derdinde olanlar tabloyu iyi karşılamıyorlar. Bölgedeki ateş çemberini Türkiye'yi içerilerine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda ekonomik ve diplomatik tuzaklarla netice almaya çalıştılar. Hem sahada hem de masada tüm oyunların üstesinden gelmeyi başardık.

Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız acı tecrübeler bize Türkiye'nin gücünü artırmasının gerektiğini işaret ediyor.

Amacımız geliştirdiğimiz her teknolojiyi ülkemiz ile bilikte insanlığın tamamının hizmetine sunmak.

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, ÜLKEMİZE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bizim başka vatanımız yok, bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Onun için ülkemize, vatanımıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde huzur sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleştirebileceği düşünülemez.

"YÜZDE 80 YERLİ SAVUNMA SANAYİ, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARILARINDANDIR"

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

"BÖLGEMİZDE BİR TAŞI BİLE YERİNDEN OYNATMAK İSTEYEN ÖNCE TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAK"

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak.

Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.

"BAYRAKTAR TB2'LERİMİZ İÇİN BİRÇOK ÜLKE SIRADA BEKLİYOR"

Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor.

"SİHA'LARIMIZI DENİZAŞIRI GÖREVLERDE DE KULLANACAK YETKİNLİĞE SAHİP OLACAĞIZ"

Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. SİHA'larımızı denizaşırı görevlerde de kullanacak yetkinliğe sahip olacağız."